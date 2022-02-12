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Спорт
12 февраля 2022  14:01
Дамир Садриев

Министр спорта РФ Матыцин: «По нашей информации, CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля»

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о дате заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу с допинг-тестом 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, ранее допинг-проба Валиевой официально дала положительный результат.

Чуть позже слова поддержки в адрес Камилы Валиевой высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. При этом олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал фигуристке запрещенный препарат.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала оперативный материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.

#Олимпиада-2022 #министр спорта рф #камила валиева
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