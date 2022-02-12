Министр спорта РФ Матыцин: «По нашей информации, CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля»
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о дате заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу с допинг-тестом 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.
«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, ранее допинг-проба Валиевой официально дала положительный результат.
Чуть позже слова поддержки в адрес Камилы Валиевой высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. При этом олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал фигуристке запрещенный препарат.
Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала оперативный материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.