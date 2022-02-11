Дмитрий Песков — Камиле Валиевой: Не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде

Кремль всячески поддерживает фигуристку Камилу Валиеву, а также призывает поддерживать ее всех россиян. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кремль никак не комментирует ситуацию вокруг 15-летней фигуристки и ждет завершения разбирательств.

«И безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать, — сказал Песков. — И говорим Камиле: „Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай“».

Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала оперативный материал о ситуации с допингом Валиевой. До этого олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.