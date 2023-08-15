Преподаватели Казанского танкового училища о Расиме Баксикове: «Это был настоящий подвиг»

Командное высшее танковое ордена Жукова Краснознаменное училище – настоящая школа по воспитанию Героев

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вражеской техники было больше – это был действительно подвиг»

Командное высшее танковое ордена Жукова Краснознаменное училище – настоящая школа по воспитанию Героев. Сегодня здесь на доске почета висят портреты 19 выпускников, которые награждены «Золотой Звездой». Скоро здесь появится еще одна фотография. Расим Баксиков с позывным Монолит получил звание Героя России. Он и два его боевых товарища совершили подвиг, разгромив колонну вражеской техники – два танка и шесть бронетранспортеров.

В 2006 году Расим Баксиков поступил в танковое училище, а в 2010-м окончил его. Отправился служить в Читу, потом в Хабаровск, а затем в сторону Владивостока. В ноябре прошлого года он прибыл в зону СВО.

Командир батальона курсантов, который выпускал в 2010 году Баксикова, а в данный момент преподаватель кафедры вооружения и стрельбы Дмитрий Маширо прекрасно помнит этого курсанта.

Дмитрий Маширо: «Расим Басиков выпустился в 2010 году. К тому моменту он уже был женат, у него родился сын. Он был целеустремленным курсантом, нацеленным на создание семьи» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Расим Баксиков выпустился в 2010 году. К тому моменту он уже был женат, у него родился сын. Он был целеустремленным курсантом, нацеленным на создание семьи. Это серьезный вопрос, особенно для военного человека, и для дальнейшего прохождения службы это немаловажный момент», – рассказал Маширо.

Подполковник показал нам танк Т-80, который стоит сейчас в училище. Именно на такой машине экипаж Монолита уничтожил два вражеских танка и бронетранспортеры.

Подполковник показал танк Т-80, который стоит сейчас в училище Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

«В целом технические характеристики танка Т-80 и танка Т-72Б идентичны по боевым возможностям, поэтому считаю, что бой был на равных, но учитывая, что вражеской техники было больше, считаю, что это был действительно подвиг», – отметил Маширо.

Принципиальных отличий по боевым возможностям у этих двух машин нет. Единственное отличие, достаточно серьезное: танк Т-80 оснащен газотурбинной силовой установкой, а танк Т-72Б – дизельной. Тем не менее в бою большую роль играет именно подготовленность и профессионализм экипажа, объяснил подполковник.

По его словам, у танкистов нет нормативов в бою – когда отступать или идти в наступление. Все это экипаж сам решает на месте.

«По классике, при наступлении должно быть как минимум трехкратное превосходство противника, в обороне – в обратную сторону», – рассказал преподаватель.

«Ситуация сложилась внезапно – экипаж действовал по своему усмотрению. На тот момент других способов противодействовать врагу не оказалось» Фото: скриншот видео

«Командир танкового взвода может заменить и наводчика, и водителя»

«Выпускник училища – это командир танкового взвода, это профессионал, который может действовать и как наводчик, и как водитель. Он все знает про технику и может заменить любого члена экипажа», – рассказал преподаватель.

В Казанском танковом учат по принципу от простого к сложному – сначала вождению обучаются на тренажерах, затем переходят к практике. Учения проходят в полевых условиях, курсанты учатся преодолевать препятствия. И науку танкового боя Расим познавал с удовольствием, вспоминает его командир.

«Его подвиг, наверное, все-таки дело случая, но в то же время профессионализм. Решающую роль сыграли его сила духа и моральный настрой на победу. В непредвиденной ситуации он занял место механика-водителя и действовал профессионально. Ситуация сложилась внезапно – экипаж действовал по своему усмотрению. На тот момент других способов противодействовать врагу не оказалось. Конечно, мы гордимся всеми выпускникам. Большинство выпускников – высокопрофессиональные люди, имеют твердость характера. Обучаясь танковому делу в нашем училище, курсанты проходят множество испытаний, поэтому к выпуску получаются достойные офицеры», – отметил Дмитрий Маширо.

Набирал курсантов в 2006 году и в до второго курса был командиром взвода у Монолита Юрий Середа Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Помню, что, поступая, он блеснул знаниями характеристик иностранных танков»

Набирал курсантов в 2006 году и до второго курса был командиром взвода у Монолита Юрий Середа, сейчас он помощник начальника учебно-методического отдела.

«Я помню всех своих курсантов. Перед нами стояла задача научить их армейским отношениям: дисциплине, распорядку дня, физической подготовке. В общем, всему тому, что является неотъемлемой частью повседневной жизни курсанта и военнослужащего. А суперменов из них уже комбат делал», – улыбается майор.

Шутки шутками, однако Расима Баксикова вполне уверенно можно назвать супергероем нашего времени.

«Его отличали отзывчивость, ответственность и активность. У него очень много интересов. Помню, что во время поступления он блеснул знаниями технических характеристик иностранных танков – Abrams, Challenger, танка “Леклерк”. Помню, состоялся у нас такой разговор. Я его, конечно же, запомнил», – вспоминает Юрий Середа. В целом Баксиков был обычным курсантом – здесь всех стараются воспитывать на равных. Выпустился он лейтенантом, командиром танкового взвода.

«Перед нами стояла задача научить их армейским отношениям: дисциплине, распорядку дня, физической подготовке» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Когда я увидел тот танковый бой, чувств было очень много. Это что-то из ряда вон выходящее. Конечно, он не оставил меня равнодушным, много впечатлений было. Уже спустя много времени мне прислали статью о Расиме Баксикове, спросили: “Помнишь?” Конечно помню!» – рассказывает Середа.

В танковом училище надеются, что Монолит приедет в родное училище: поговорит с курсантами, навестит своих преподавателей.

«Командиром его роты был майор Максим Шаханов, он просил от моего лица передать Расиму большой привет. Конечно, мы в каждом выпускнике видим хорошего командира, профессионала, офицера-танкиста, который способен выполнять задачу в любом состоянии боевой машины, в роли любого члена экипажа, что, собственно, Расим и сделал. И когда мы узнаем, что наши выпускники получают Звезду Героя, получают это высокое звание, конечно, одолевает гордость и небольшая, маленькая радость за то, что ты причастен к воспитанию этих мужчин», – поделился он.

С уверенностью можно сказать, что о подвиге, который совершил наш земляк, сегодня знают едва ли не все жители нашей страны.

В начале лета экипаж танка Т-80 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа работал на Запорожском направлении. Им поступило задание зачистить поселок Новодаровка от вражеских сил. Как сообщили в Минобороны РФ, старший лейтенант Расим Баксиков, командуя экипажем танка, попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Баксиков эвакуировал сослуживца из боевой машины, оказал ему первую помощь и передал медикам. Сам же занял его место и снова отправился в бой. Место командира занял лейтенант Александр Леваков с позывным Ласка. В таком составе они выдвинулись в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся.

На подъезде к Новодаровке на их пути оказалась колонна техники ВСУ – два танка Т-72Б, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства.

Оценив обстановку, Баксиков принял решение незамедлительно вступить в бой. Благодаря условиям местности, танк профессионально перемещался, оставаясь незамеченным, и вышел на огневой рубеж, став для врага полной неожиданностью.

Механик-водитель Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Командир Александр Леваков оперативно и грамотно передавал указания наводчику и руководил огнем. Оператор-наводчик Алексей Неустроев в первые минуты боя метким огнем уничтожил оба танка, а еще через полчаса – остальную технику и живую силу ВСУ.

Фото: скриншот видео

После этого танкисты еще 40 минут продолжали прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. И только когда у них закончился боекомплект, решили отправиться на перезарядку. Вместо них был отправлен другой танк.

Но на этом история того сражения не закончилась. Танк, который заменил их, был подбит. Монолит вместе со своим экипажем отправился эвакуировать подбитую боевую машину. Тем временем продолжался обстрел. Экипаж танка удалось спасти.

Во время этого боя насчитали около сотни бойцов ВСУ, которые были ранены или убиты.

После этого все члены экипажа танка, в котором находился Монолит, были представлены к званию Героев России.

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Во многих СМИ геройский танк называли«Алёшей», журналисты решили, что это его позывной. Путаница возникла из-за операторов-наводчиков, которые комментировали бой.

«Там никого нет, один наш Алёша только», – говорили они, наблюдаю за таковым сражением

Но как рассказал «Татар-информу» сам Монолит, позывной их геройского танка – Дед Мороз.