Глава ДНР вручил звезды Героев легендарному экипажу танка, в котором есть боец из РТ

Глава ДНР Денис Пушилин наградил героический экипаж танка, который остановил атаку вражеской техники.

«Золотую Звезду» Героя ДНР вручили Александру Левакову, Алексею Неустроеву и татарстанцу Расиму Баксикову.

Фото: © Телеграм-канал главы ДНР

Напомним, старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит в составе экипажа танка уничтожил десять единиц техники ВСУ. «Татар-информу» удалось поговорить с Расимом Баксиковым. О своем героизме боец рассказывает как о чем-то обыденном. Во время беседы стало известно, что ранее Расима Баксикова уже представляли к награде – к ордену Мужества.

Как выяснилось, экипажу легендарного танка дали команду зачистить населенный пункт. На подходе они столкнулись с противником и незамедлительно вступили в бой. В результате экипаж танка уничтожил десять единиц техники ВСУ – два танка и восемь бронемашин.

Денис Пушилин также сообщил о присвоении звания Героя ДНР командиру дивизии - генерал-майору Игорю Кузьменкову.

Фото: © Телеграм-канал главы ДНР

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