Минобороны РФ представило к званию героев России экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

Военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены Министром обороны РФ к званию Героев России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведолмства, экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Баксикова оказался под массированным обстрелом артиллерии, из-за чего механик-водитель получил ранение.

Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненного бойца из танка и оказал ему первую помощь. Он передал механика-водителя в передовую медицинскую группу, а сам занял его место.

На подходе к одному из населенных пунктов, лейтенант Леваков в ближайшей лесополосе обнаружил 8 единиц техники противника, включая 2 танка.

Экипаж танка незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению танком и правильному использованию особенностей местности, позволяющей перемещаться скрытно, выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью.

Находясь на месте механика-водителя, татарстанец Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.

В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. Еще через 30 минут были уничтожены один бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом.

После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка еще примерно 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

После трех выстрелов по пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант вместе со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк в безопасное место.

Буксировку осуществляли под непрекращающимся обстрелом. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка удалось спасти.

Всего в процессе боя потери противника, не считая уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

Ранее «Татар-информ» опубликовал материал, в котором рассказал, как Водитель танка из Татарстана с позывным Монолит в экипаже вместе с командиром и оператором-наводчиком уничтожили два танка и восемь бронемашин.