«Если драка неизбежна, надо бить первым»: механик танка из РТ представлен к госнаграде

Экипаж танка Т-80 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа представлен к государственным наградам

Фото: web.telegram.org/a/#-1583313036

За десять минут в одиночку разгромили колонну техники ВСУ

Экипаж танка Т-80 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, в котором механиком-водителем служит боец из Татарстана, представлен к государственным наградам. Командир танка с позывным Ласка, механик с позывным Монолит и оператор-наводчик из Якутии с позывным Алеша уничтожили восемь бронемашин и два танка ВСУ.

Кадрами героической работы экипажа российского танка, который при поддержке артиллерии остановил наступление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Смотреть видеозапись этого боя без эмоций просто невозможно.

Неравный бой длился всего десять минут – схватку запечатлели с помощью дрона бойцы, корректирующие артиллерию. Стоит отметить, что связи с российским танком у них не было. Это заставило понервничать наших наблюдателей, так как с высоты они видели, что навстречу российским танкистам движется целая бронетанковая рота.

К сожалению, нам пришлось убрать звук у видео, поскольку корректировщики не выбирали выражений, переживая за танкистов. В завершение видео они похвалили экипаж за смелость и порекомендовали представить его членов к званиям Героев РФ.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представил к государственным наградам», – рассказали в оборонном ведомстве ТАСС.

Как отмечал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле восхитились кадрами этого боя.

«Конечно, такой героизм, профессионализм вызывают восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно в учебниках разбирать», – подчеркнул Песков.

Боец с позывным Монолит: «Мы знали, что одни там находимся, а сколько техники противника, уже не разбирались» Фото: скриншот видео

«Сколько было техники противника, уже не разбирались»

«Изначально мы знали, что там есть живая сила. Ехали зачищать именно живую силу. А там уже понеслось», – рассказал татарстанский боец с позывным Монолит в интервью Первому каналу.

Бой был в начале лета, когда ВСУ делали первые попытки контрнаступления. Они пытались прорвать оборону российских сил, но, видимо, не ожидали, что навстречу им рванет бесстрашный экипаж танка, состоящий из русского, татарина и якута.

«Поступила команда зачистить поселок Новодаровка, уже в процессе зачистки поступила команда отразить атаку противника. Зашла техника, сколько именно техники, мы не видели, нам просто сказали – техника противника. Мы знали, что одни там находимся, а сколько техники противника, уже не разбирались», – рассказал Монолит.

«Восемь единиц техники! А у нас там один Алеша!» – слышен на видео голос наводчика.

Именно после этих слов на видео этот танк в СМИ прозвали «Алешей».

«Два танка, пять бронемашин! Один наш там, один наш!» – голоса наводчиков перебивают один другого. Они взволнованы, эмоции берут верх. Поначалу они кричат, что танку надо отступать. Вскоре удивляются – как он бросается в бой! Его и ругают, и хвалят одновременно.

Боец с позывным Ласка: «На тот момент очень хорошо помогла артиллерия. Очень хорошо отработали, очень точно» Фото: скриншот видео

«Для противника то, что мы там появились, было неожиданностью»

«Для той стороны то, что мы там появились, было полной неожиданностью. Ну и неожиданностью для нас потом стало, когда мы видео посмотрели», – смеется командир танка 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа.

Ласка рассказал – его часто спрашивают, пошел бы он в атаку, если бы знал, сколько техники ему противостоит.

«Я всегда отвечаю, что конечно бы пошел. Это наша работа», – говорит он.

Монолит уверен, что исход сражения заслуга не только их экипажа.

«На тот момент очень хорошо помогла артиллерия. Очень хорошо отработали, очень точно. В общем-то, они уже не в первый раз так работают. На тот момент они нам очень помогли, можно сказать, даже выйти из боя целыми», – делится татарстанский боец.

Сейчас их танк на ремонте, а в качестве поощрения им дали новую машину – такую же, только модернизированную – Т-80БВМ. По оснастке, говорит механик, это практически Т-90.

Оператор-наводчик из Якутии: «Я сам удивился, когда увидел, что происходило. Тогда у нас были другие ощущения» Фото: скриншот видео

«Я сам удивился, когда увидел, что происходило»

Оператор-наводчик из Якутии говорит, что видео их сражения они увидели не сразу.

«Я сам удивился, когда увидел, что происходило. Тогда у нас были другие ощущения», – рассказал боец.

На вопрос журналистов, как себя ощущали танкисты во время такой неравной схватки, отвечает: «Просто жарко очень было. Как в танке», – шутит боец.

«Героем себя считаете? Не знаю. Мы просто работали. У нас профиль такой», – говорит Монолит, похлопывая по своему танку.

Боец признается – не знали, что так получится. Ехали ведь совершенно на другое задание.

«Как однажды сказал наш президент: “Если драка неизбежна, надо бить первым”. Большой привет производителям “Леопардов”. Скоро сюда приедут “Абрамсы”. И с ними тоже познакомимся», – говорит Монолит.

Герой передал привет на родном языке близким, которые ждут его в Татарстане.

«Исәнмесез, без әйбәт», – сообщил родным Монолит, что означает: «Здравствуйте, у нас все хорошо».