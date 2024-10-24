Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Премьер-министр Армении Пашинян прилетел в Казань
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Об этом сообщила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.
У трапа самолета армянского Премьера встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. По сложившейся за время саммита традиции он предложил гостю попробовать чак-чак.
Ранее Президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Тогда, в начале октября, политик прилетал в Россию для участия в саммите глав стран — участниц СНГ. Помимо прочего, он прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки.
Премьер-министр Армении примет участие в заседании в формате «БРИКС+ / аутрич». БРИКС+ — это сотрудничество между членами БРИКС и их региональными партнерами из числа развивающихся стран. БРИКС аутрич — приглашение на саммит лидеров соседних стран в регионе председательствующего в организации государства.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»