Премьер-министр Армении Пашинян прилетел в Казань

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Об этом сообщила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.

У трапа самолета армянского Премьера встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. По сложившейся за время саммита традиции он предложил гостю попробовать чак-чак.

Ранее Президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Тогда, в начале октября, политик прилетал в Россию для участия в саммите глав стран — участниц СНГ. Помимо прочего, он прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки.

Премьер-министр Армении примет участие в заседании в формате «БРИКС+ / аутрич». БРИКС+ — это сотрудничество между членами БРИКС и их региональными партнерами из числа развивающихся стран. БРИКС аутрич — приглашение на саммит лидеров соседних стран в регионе председательствующего в организации государства.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.