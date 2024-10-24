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Президент Боливии прилетел в Казань на саммит БРИКС
В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. В международном аэропорту столицы РТ его встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
На снимках видно, что высокому гостю традиционно предложили попробовать чак-чак и каравай с солью.
До этого в одной из социальных сетей глава южноамериканского государства рассказал, что временно передал управление страной вице-президенту Давиду Чокеуанке.
«Для исполнения важного международного обязательства, которое обязательно принесет большую пользу народу Боливии, мы едем в Россию для участия в 16-м саммите БРИКС, международное экономическое влияние которого набирает всё большую силу в условиях перехода к новому мировому порядку, более сбалансированному и справедливому. Мы передаем правительственный скипетр нашему вице-президенту Давиду Чокеуанке», — приводит слова Арсе ТАСС.
Ранее также сообщалось, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным Президент Боливии собирается обсудить широкий спектр вопросов, в том числе тему ядерной энергетики, проблему изменения климата, сотрудничество в сфере образования и действующие литиевые проекты.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.
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