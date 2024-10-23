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Пашинян назвал участие в саммите БРИКС в Казани важным для Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для закавказской республики, поскольку повестка мероприятия напрямую касается страны.
«Саммит БРИКС посвящен проблемам Глобального Юга, и эта повестка напрямую касается Армении», – отметил он в ходе правчаса в парламенте, его слова приводит РИА Новости.
Он напомнил, что получил приглашение лично от Президента России Владимира Путина и принял его.
«Думаю, что мое присутствие (на саммите — прим. ред.) важно для Республики Армения», – добавил политик.
Саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября.
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