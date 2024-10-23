Пашинян назвал участие в саммите БРИКС в Казани важным для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для закавказской республики, поскольку повестка мероприятия напрямую касается страны.

«Саммит БРИКС посвящен проблемам Глобального Юга, и эта повестка напрямую касается Армении», – отметил он в ходе правчаса в парламенте, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что получил приглашение лично от Президента России Владимира Путина и принял его.

«Думаю, что мое присутствие (на саммите — прим. ред.) важно для Республики Армения», – добавил политик.

Саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября.