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Подтверждено участие Премьера Малайзии в саммите БРИКС в Казани
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Участие политика подтвердили в его офисе, передает РИА Новости.
Ранее Анвар Ибрагим рассказал, что на полях Восточного экономического форума получил от Президента РФ Владимира Путина приглашение принять участие в саммите БРИКС.
До этого посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил, что заявку этой страны на вступление в БРИКС предполагается обсудить на мероприятии в Казани.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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