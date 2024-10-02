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Политика 2 октября 2024 17:46

Подтверждено участие Премьера Малайзии в саммите БРИКС в Казани

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Подтверждено участие Премьера Малайзии в саммите БРИКС в Казани
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Участие политика подтвердили в его офисе, передает РИА Новости.

Ранее Анвар Ибрагим рассказал, что на полях Восточного экономического форума получил от Президента РФ Владимира Путина приглашение принять участие в саммите БРИКС.

До этого посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил, что заявку этой страны на вступление в БРИКС предполагается обсудить на мероприятии в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.

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#саммит БРИКС #Малайзия
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