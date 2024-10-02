Подтверждено участие Премьера Малайзии в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Участие политика подтвердили в его офисе, передает РИА Новости.

Ранее Анвар Ибрагим рассказал, что на полях Восточного экономического форума получил от Президента РФ Владимира Путина приглашение принять участие в саммите БРИКС.

До этого посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил, что заявку этой страны на вступление в БРИКС предполагается обсудить на мероприятии в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.