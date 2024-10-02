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Рябков: Ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на саммите БРИКС в Казани
События, происходящие в данный момент на Ближнем Востоке, обсудят на саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе проходящей в Москве Международной школы БРИКС, сообщает газета «Известия».
«То, что сейчас происходит <...> в регионе, с точки зрения открытого конфликта, безусловно, получит максимальное внимание со стороны БРИКС — и в двусторонних контактах на уровне лидеров и министров иностранных дел, и непосредственно в Казани разговор на эту тему пойдет самым прямым и непосредственным образом», — отметил дипломат.
«Предстоят очень серьезные, важные беседы и переговоры. Ситуация практически выходит из-под контроля», — подчеркнул Рябков, заявив о росте рисков еще более серьезной эскалации.
Кроме того, в связи с этим замглавы МИД России напомнил, что в предстоящем саммите БРИКС примет участие Президент Палестины Махмуд Аббас.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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