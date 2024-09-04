Минниханов принял участие в рабочем ужине Путина с премьером Малайзии

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочем ужине Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, состоявшемся после официальных переговоров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

«Я имел честь встретиться с Президентом Владимиром Путиным во время моего рабочего визита во Владивосток на ВЭФ. Наши разговоры, которые продолжились и на ужине, <...> были глубокими, всесторонними и продуктивными», – дал оценку состоявшейся беседе Анвар Ибрагим на страницах своих официальных ресурсов.

Ранее Рустам Минниханов провел встречу с Премьер-министром Малайзии, на которой обсудили ряд вопросов сотрудничества государства Юго-Восточной Азии с компаниями России и в частности Татарстана.