Премьер Канады Трюдо назвал верным решение вернуть турбину для «Северного потока»

Передача Германии отремонтированной турбины для российского газопровода «Северный поток», задержанной ранее из-за санкций против РФ, стала сложным, но верным решением. Об этом на пресс-конференции заявил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает телеканал CPAC.

По мнению политика, Россия пытается разобщить страны Запада, поддерживающие Украину. Соответственно, остановка поставок газа была политическим решением. Однако Трюдо уверен, что властям РФ не удастся это сделать.

«Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — приводит слова канадского Премьера РБК.

Как сообщал «Татар-информ», поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» возобновятся 21 июля после планового техобслуживания. Трубопровод будет работать не на полной мощности, а на уровне в 40%, зафиксированном до 11 июля.

До этого, в июне, ПАО «Газпром» заявило о сокращении поставок газа по «Северному потоку», сославшись на задержки с ремонтом агрегатов концерна Siemens на компрессорной станции «Портовая». Позднее концерн подтвердил, что не может вернуть из Канады турбину по причине санкций.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.