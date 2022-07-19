Reuters: Поставки российского газа по «Северному потоку» возобновятся 21 июля

Поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» возобновятся в четверг после планового техобслуживания. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что объект будет работать не на полной мощности, а на уровне, зафиксированном до 11 июля.

Ранее сообщалось, что обе нитки «Северного потока» будут приостановлены на 10 дней для ежегодного планового ремонта газопровода.

При этом с середины июня поставки осуществлялись с ограничениями, на уровне 40% от максимальной мощности. В «Газпроме» рассказали, что это связано с задержкой в процессе ремонта турбин от немецкой фирмы Siemens.

Как отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сокращение поставок газа в несколько европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, возникших из-за последствий санкций. Канада по просьбе Германии приняла решение освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. Так, одна из турбин для «Северного потока» может вернуться в РФ ориентировочно 24 июля, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.