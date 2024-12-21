news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 21 декабря 2024 16:32

Премьер Финляндии заявил о невозможности сейчас открыть границу с Россией

Скопировать ссылку
Премьер Финляндии заявил о невозможности сейчас открыть границу с Россией
Государственный флаг Финляндии
Фото: Wikipedia.org

Условий для открытия границы Финляндии с Россией на данный момент нет. Об этом заявил финский Премьер-министр Петтери Орпо на посвященном проблемам миграции в Европейском Союзе саммите в туристическом селении Саариселькя, пишет газета Iltalehti.

«Восточная граница пока закрыта, и мы не сможем ее открыть, пока не найдем способ открыть один или несколько пунктов пропуска по согласованию с россиянами. Пока такого консенсуса нет», — подчеркнул политик.

Необходимо соглашение с российской стороной, чтобы та не позволяла прибывать на погранпереходы мигрантам без надлежащих документов, пояснил в связи с этим Орпо.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. Финские власти начали в середине ноября 2023 года закрывать их из-за наплыва просителей убежища. Последний погранпереход был закрыт 30 ноября 2023-го. Открытия пропускных пунктов сейчас добивается часть русскоязычных жителей Финляндии.

читайте также
Власти Финляндии: Границы с РФ «осторожно откроют», когда примут один закон
В Татарстане упразднена должность торгпреда в Финляндии
#россия и финляндия #финляндия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100