Премьер Финляндии заявил о невозможности сейчас открыть границу с Россией

Государственный флаг Финляндии

Фото: Wikipedia.org

Условий для открытия границы Финляндии с Россией на данный момент нет. Об этом заявил финский Премьер-министр Петтери Орпо на посвященном проблемам миграции в Европейском Союзе саммите в туристическом селении Саариселькя, пишет газета Iltalehti.

«Восточная граница пока закрыта, и мы не сможем ее открыть, пока не найдем способ открыть один или несколько пунктов пропуска по согласованию с россиянами. Пока такого консенсуса нет», — подчеркнул политик.

Необходимо соглашение с российской стороной, чтобы та не позволяла прибывать на погранпереходы мигрантам без надлежащих документов, пояснил в связи с этим Орпо.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. Финские власти начали в середине ноября 2023 года закрывать их из-за наплыва просителей убежища. Последний погранпереход был закрыт 30 ноября 2023-го. Открытия пропускных пунктов сейчас добивается часть русскоязычных жителей Финляндии.