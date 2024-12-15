В Финляндии прошли акции с требованием открыть границу с РФ

В ряде городов Финляндии состоялись акции в поддержку открытия пунктов пропуска, расположенных на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Выразить свое мнение собрались жители городов Лаппеенранте, Лахти, Тампере и Хельсинки. В последнем, к примеру, акция собрала порядка сотни участников. «Люди важнее удобрений! Откройте границу!» — скандировали собравшиеся на финском языке.

Как отмечают участники, своим выступлением они пытаются напомнить о праве на свободу перемещения для русскоязычного населения.

Напомним, что пункты пропуска прекратили свою работу более года назад. Финские власти, аргументируя решение, заявили, что меры приняты для недопущения в страну беженцев из третьих стран.