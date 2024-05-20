Власти Финляндии: Границы с РФ «осторожно откроют», когда примут один закон

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что границы с РФ «осторожно откроют», когда примут один закон.

Он не стал уточнять, какой конкретно это закон, но отметил, что он будет в арсенале министров. Этот законопроект обсудят, обдумают и после смогут «попытаться открыть движение через границу». Сперва хотят сделать открытым один погранпункт. Когда же «по обе стороны границы наладят сотрудничество, то смогут открыть и другие», приводит слова Орпо ТАСС.

Премьер-министр добавил, что, по данным разведывательной информации, ситуация остается прежней. Когда пришла весна, власти Финляндии не зафиксировали роста незаконных пересечений границы. Тысячи россиян ждут возможности проехать на территорию Финляндии, считает Орпо. В связи с этим политик предположил, что при открытии погранпункта люди прибудут туда.

Законопроект, который предусматривает возвращение просителей убежища в РФ, представят на рассмотрение парламента республики на следующей неделе. 4 апреля финские министры решили оставить КПП на границе с Россией закрытыми бессрочно из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у Финляндии с Россией были идеальные отношения. У двух стран не было ни одной претензии друг к другу, тем более относительно границ территорий. Причем войск также не было. Однако ситуация изменилась после вступления Финляндии в НАТО.