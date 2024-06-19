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В Татарстане упразднена должность торгпреда в Финляндии
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В Татарстане признано утратившим силу постановление о назначении торгово-экономического представителя республики в Финляндии. Соответствующий документ подписал и.о. Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.
Документ, утверждающий должность торгпреда РТ в стране, действовал с 2000 года. Как указано на официальном сайте представительства, его возглавляла Альбина Рахимуллина.
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