В Татарстане упразднена должность торгпреда в Финляндии

В Татарстане признано утратившим силу постановление о назначении торгово-экономического представителя республики в Финляндии. Соответствующий документ подписал и.о. Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Документ, утверждающий должность торгпреда РТ в стране, действовал с 2000 года. Как указано на официальном сайте представительства, его возглавляла Альбина Рахимуллина.