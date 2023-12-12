Правительство Финляндии открыло до 14 января два пропускных пункта на границе с Россией

Власти Финляндии на месяц, с 14 декабря до 14 января, откроют два пропускных пункта на границе с Россией. Это «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»), пишет газета Iltalehti.

О принятии Правительством страны соответствующего решения объявили Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и министр внутренних дел Мари Рантанен. Орпо подчеркнул, что угроза наплыва нелегальных мигрантов через границу с Россией сохраняется и что поэтому сейчас будут открыты не все контрольно-пропускные пункты.

В свою очередь Рантанен подтвердила, что миграционная ситуация на границе с РФ по-прежнему представляет угрозу безопасности. В связи с этим она заверила, что при увеличении числа просителей убежища погранпереходы будут закрыты вновь.

Участвовавший в брифинге руководитель Центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус уточнил, что сейчас охранять границу финнам помогают сотрудники Frontex, агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ. Смягчение ограничений он объяснил необходимостью обеспечить перемещение членов семей, проживающих по обе стороны границы.

Ранее сообщалось, что Финляндия с 14 декабря откроет три крупнейших пропускных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Пока этот прогноз сбылся только относительно первого КПП.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва нелегальных мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».