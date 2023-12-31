Премьер Финляндии в новогоднем обращении заявил, что финны живут не по средствам

Экономические перспективы на 2024 год стали более мрачными. Об этом Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал в новогоднем обращении, которое опубликовано на сайте Правительства страны.

«Финляндия — страна с опасным уровнем задолженности. Примерно каждый восьмой потраченный евро финансируется за счет новых долгов <...> Все мы должны признать этот факт: мы живем не по средствам, за счет будущих поколений», — заявил премьер.

Он обещал, что власти сократят задолженность на 6 млрд евро.

Также Орпо признал, что после закрытия границы с Россией ежедневная жизнь многих людей и предприятий стала труднее, но, подчеркнул он, правительство готово пренебречь этим.

«Проблемы на нашей восточной границе никуда не делись. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, направленными на прекращение организованной миграции <...> мы должны уделять приоритетное внимание безопасности Финляндии и ее границ. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе», — заявил Премьер.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи». Очередное решение закрыть КПП власти северной страны приняли в середине декабря.