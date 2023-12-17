«Проблемы будут»: Путин заявил о необходимости концентрировать войска у границ Финляндии

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

У России и Финляндии не было проблем в отношениях друг с другом, но они появятся из-за вступления этой страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Вот, взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века, все давно решены», — поделился глава российского государства своим пониманием взаимоотношений двух стран после войн первой половины прошлого столетия.

«Самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономически всё развивалось», — подчеркнул Путин. При этом он упомянул проблемы «в лесном комплексе», назвав их, впрочем, «чушью» и «мелочами на самом деле».

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто», — заключил он.

Путин также счел «полной чушью» слова Президента США Джо Байдена о возможном вторжении России в одну из стран Североатлантического альянса в случае победы над Украиной.

О необходимости воссоздать два военных округа, Московский и Ленинградский, в декабре прошлого года заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии возглавляемого им ведомства, сославшись на «стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ». Ленинградский военный округ существовал с 1924 по 2010 год, с 1864-го по 1924-й он именовался Петербургским / Петроградским.