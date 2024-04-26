«Батыр» сформируют до июня: кого примут в новый именной батальон Татарстана

У Татарстана появится новый именной батальон «Батыр»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«После боевого слаживания «Батыр» отправится в зону СВО»

У Татарстана появится новый именной батальон. Как сегодня стало известно «Татар-информу», его назовут «Батыр». Батальон сформируют в Самарской области, состоять он будет в основном из татарстанцев. Информацию об этом «Татар-информу» сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

«Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года. Комплектоваться он будет исключительно татарстанцами. Но есть исключения и для желающих попасть в него из других регионов. Им нужно будет оформляться на контрактную службу в военных комиссариатах республики», – сказал Рустам Сафиуллин.

Комплектоваться батальон будет исключительно татарстанцами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В батальоне будет более 400 человек. Прежде чем приступить к выполнению боевых задач в зоне СВО, все бойцы пройдут боевое слаживание.

«Оно пройдет в Самарской области. Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны. Также Правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением», – сообщил Рустам Сафиуллин.

Попасть в батальон смогут мужчины от 18 лет. Главные критерии для отбора в батальон – это желание, прохождение медицинского осмотра и оформление на службу по контракту через Военный комиссариат РТ.

Прежде чем приступить к выполнению боевых задач в зоне СВО, все бойцы пройдут боевое слаживание Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как формируются именные батальоны

В Татарстане уже есть опыт формирования именных батальонов, самые известные – это «Тимер и Алга». Они были сформированы летом 2022 года. Прежде чем пополнить ряды батальонов, все кандидаты прошли тщательный отбор. Тогда желающих проверяли в военном комиссариате по месту жительства, затем отправляли в Казань в пункт отбора на контрактную службу, где они прошли медосмотр, тестирование и собеседование.

Специальная комиссия определяла, годен тот или иной кандидат для прохождения контрактной службы или нет. Особое внимание комиссия уделяла людям с судимостью, она обязательно должна была быть погашена. А у кандидатов, которые отбывали сроки за оборот или употребление наркотиков, тяжкие или особо тяжкие преступления, шанс попасть в именной батальон был равен нулю.

Первый добровольческий батальон проходил боевое слаживание на учебном полигоне в Оренбургской области. После прохождения боевого слаживания бойцы отправились в зону проведения специальной военной операции.

Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тренировки, учеба и освоение новых навыков на полигонах»

Летом 2023 года в Татарстане сформировали еще три именных батальона из контрактников. Назвали их в честь Героев Советского Союза Бориса Кузнецова и Сабира Ахтямова, а также в честь Героя России Дамира Исламова. Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как бойцы учатся преодолевать себя и подают пример всей республике.

На полигоне, где проходило боевое слаживание бойцов батальонов Кузнецова и Ахтямова, военнослужащие из Татарстана жили в большом палаточном городке. Каждый день для них начинался с подъема, водных процедур и питательного завтрака. После этого они в полном обмундировании преодолевали бегом более пяти километров до учебных площадок.

На полигоне, где проходило боевое слаживание бойцов, военнослужащие из Татарстана жили в большом палаточном городке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, на слаживании бойцов обучали тактической медицине, ведению пехотного боя и навыкам владения различным оружием – от автоматов до гаубиц. Татарстанский боец с позывным Капрал тогда рассказал «Татар-информу», что никто на месте не сидит, периодически бойцов отправляли обучаться по всей стране.

«Я недавно вернулся из командировки – был в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга с еще несколькими бойцами. Там мы учились особенностям работы санитарных инструкторов», – рассказал боец.