Заключившие контракт с МО РФ в Татарстане в первые 2 месяца лета получат 700 тысяч рублей

Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.

В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс.руб.

Подробнее о том, как поддерживают контрактников и как уйти на СВО из Татарстана можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.