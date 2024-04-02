Представитель МИД России в Луганске: «Алабуга» давно привлекает внимание Запада

Атака беспилотников по Особой экономической зоне «Алабуга» с использованием НАТОвских комплектующих готовилась заранее. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель МИД России в Луганске Владислав Дейнего.

«Внимание Запада "‎Алабуга Политех"‎ привлекает давно. Причина проста – то, что происходит там, очень давно и сильно беспокоит западников в контексте реализации их планов по "нанесению стратегического поражения России"», – указал он.

По словам Дейнего, обстрелы по общежитию в Особой экономической зоне «Алабуга» «логично вписываются в общую картину действий Запада».

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны. В свою очередь мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал об атаке беспилотника на местное предприятие. По его словам, дрон был обезврежен системой безопасности, технологический процесс предприятия не нарушен.

По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.