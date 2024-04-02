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Происшествия 2 апреля 2024 11:15

Мэр Нижнекамска прокомментировал атаку дронов на предприятие

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Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал об атаке беспилотника на местное предприятие. По его словам, дрон был обезврежен системой безопасности, технологический процесс предприятия не нарушен. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет», – указал Муллин.

Градоначальник попросил жителей нижнекамска сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны.

По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.

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