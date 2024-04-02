Мэр Нижнекамска прокомментировал атаку дронов на предприятие

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал об атаке беспилотника на местное предприятие. По его словам, дрон был обезврежен системой безопасности, технологический процесс предприятия не нарушен. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет», – указал Муллин.

Градоначальник попросил жителей нижнекамска сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны.

По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.