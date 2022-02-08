Представитель Эрдогана: Дата визита Путина в Турцию будет объявлена в ближайшие дни

Возможная дата визита Президента России Владимира Путина в Турцию станет известна в ближайшие дни. Об этом рассказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью телеканалу A haber.

«Предложение нашего Президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины имеет критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет», — приводит слова Калына РБК.

При этом, по мнению представителя Эрдогана, Турция — «единственная страна», которая может пойти навстречу как Украине, так и России при урегулировании нынешнего кризиса. Он также напомнил о сложившихся у российского и турецкого лидеров хороших и доверительных отношениях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «уладить разногласия» в Турции. Затем он пригласил российского лидера посетить его страну, и тот принял предложение «с благодарностью».

Позднее у Президента Турции и его жены подтвердился омикрон-штамм коронавируса. Путин пожелал им здоровья и быстрого выздоровления.