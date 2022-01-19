Эрдоган предложил Путину и Зеленскому «уладить разногласия» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы «уладить разногласия» между ними. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление официального представителя турецкого Президента Ибрагима Калына.

Калын сделал такое заявление от имени турецкого лидера на онлайн-вебинаре «Напряженность между Россией и Украиной: что поставлено на карту для Европы и НАТО?», отмечает издание, ссылаясь на газету Daily Sabah. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной», — подчеркнул Калын.

Официальный представитель Эрдогана также отметил, что Президент Турции во время недавних разговоров с лидерами России и Украины пригласил Путина и Зеленского в свою страну, «если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях».

«Турция готова сыграть любую роль, чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной», — пояснил Калын.

По сообщениям турецкой стороны, в ближайшее время Эрдоган отправится на Украину, где проведет переговоры с Зеленским.