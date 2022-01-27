Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин принял предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Об этом сегодня сообщил журналистам представитель московского Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал пресс-секретарь главы российского государства. При этом Песков уточнил, что визит состоится, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики Президента РФ. При благоприятном стечении этих обстоятельств Путин «обязательно воспользуется этим приглашением», сказал Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы «уладить разногласия» между ними.