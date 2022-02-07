Путин пожелал здоровья и быстрого выздоровления Эрдогану и его жене, заразившимся Covid

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с тем, что Президент республики и его жена заразились коронавирусом.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», – сказано в телеграмме.

Глава государства пожелал чете полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы, передает пресс-служба Кремля.

5 февраля сообщалось, что у Президента Турции и его жены подтвердился омикрон-штамм коронавируса. В Минздраве республики отметили, что их состояние здоровья оценивается как хорошее, болезнь не мешает работе.