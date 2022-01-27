Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Турцию. Он рассказал об этом в интервью телеканалу NTV.

«Сейчас мы пригласили господина Путина в нашу страну», — заметил Эрдоган. И уточнил, что при наличии желания у российского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского они могли бы встретиться в Турции, что позволило бы «проложить путь к восстановлению атмосферы мира».

По мнению Эрдогана, «война между двумя странами региона не может принести никакой пользы ни им самим, ни региону [в целом]».

«Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «уладить разногласия» в Турции. Он также выразил готовность приехать в Москву для урегулирования ситуации.

При этом в Кремле сообщили, что никакой подготовки к двусторонней встрече российского и украинского лидеров сейчас не ведется. Нет пока в планах Путина и телефонного разговора с Эрдоганом, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.