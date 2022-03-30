Представитель Джонсона подтвердил отказ Британии платить за российский газ рублями

Великобритания по-прежнему не намерена рассчитываться за российский природный газ в рублях. Об этом заявил журналистам представитель Премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, сообщает агентство «Рейтер».

«[Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании] Квази Квартенг вместе со своими коллегами дал ясно понять, что они не будут платить в рублях», — пояснил представитель британского Премьера.

Вместе с тем он заметил, что глава профильного министерства находится в контакте с представителями бизнеса, которые могут иметь озабоченности по этому вопросу.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Однако, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что новые механизмы оплаты газа в рублях не начнут действовать 31 марта, так как переход на них будет длительным процессом.