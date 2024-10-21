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Ушаков рассказал, с кем встретится Путин во время саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин планирует на саммите БРИКС в Казани встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.
Так, 22 октября первая встреча Путина планируется с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, после российский лидер пообщается с Моди, потом - с президентом Южной Африки Сирилом Рамапосой. Также Путин встретится в первый день саммита с Си Цзиньпином, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
23 октября (второй день саммита) Президент России побеседует с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом Али.
24 октября (третий день саммита) планируется встреча Путина с Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. Потом Президент России поговорит с Гутерришем и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Напомним, БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло России.
Саммит БРИКС в Казани – это 16 по счету встреча участников объединения. На саммите БРИКС планируется обсудить массу экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.
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