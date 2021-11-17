Правительство России обсуждает введение QR-кодов по уровню антител

Правительство России обсуждает идею введения QR-кодов по уровню антител. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья, передает РИА Новости.

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем <…>», — заметила главный санитарный врач страны.

При этом Попова подчеркнула необходимость «найти оптимальный, приемлемый вариант ее (задачи — прим. Т-и) решения». По ее словам, это решение «должно быть очень взвешенным».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чувашии запустят региональную систему QR-кодов для людей с высоким количеством антител.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Государственную Думу законопроекты о введении подтверждающих вакцинацию QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.