В Чувашии запустят региональную систему QR-кодов для людей с высоким количеством антител

Глава Чувашии Олег Николаев предложил создать цифровой сервис для людей, которые имеют справку о большом количестве антител в связи с перенесенным коронавирусным заболеванием. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Мы уже достаточно изучили, проработали и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — пояснил Олег Николаев.

Сейчас QR-коды о перенесенной болезни Covid-19 могут получить граждане, которые имеют подтвержденный диагноз. Тех же, кто переболел коронавирусной инфекцией не обращаясь к врачу, официально считают непереболевшими. Справка о наличии антител к коронавирусу в крови не дает право получить QR-код.

«Решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код», — считают в Минцифре Чувашии. Этот QR-код будет действовать только на территории Чувашии и на федеральном портале госуслуг отображаться не будет.