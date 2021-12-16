Госдума в первом чтении приняла закон о проверке QR-кодов в общественных местах

Законопроект о введении в общественных местах системы QR-кодов принят Государственной Думой ФС РФ в первом чтении. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал этот законопроект и порекомендовал депутатам принять его в первом чтении.

После принятия новеллы россияне в возрасте от 18 лет и старше смогут посещать места проведения массовых мероприятий, торговые центры и заведения общепита только при предъявлении сертификата о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медотвод.

Новые ограничения не затронут аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Ограничения будут действительны как минимум до 1 июня 2022 года.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда в транспорте. Второй законопроект позднее был снят с рассмотрения со ссылкой на то, что он очень сложен в реализации и требует доработки.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Президент России Владимир Путин с самого начала заявлял, что законопроект будет принят только в том случае, если он сможет гарантировать соблюдение прав и интересов всех граждан.