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Правительство РФ направит 200 млн рублей на строительство дамбы «Новой Портовой»
Правительство России частично профинансирует начало строительства дамбы в рамках проекта модернизации Казанского речного порта «Новая Портовая», выделив 200 млн рублей из своего резервного фонда. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На выделенные средства еще до конца текущего года предполагается возвести первые 210 метров берегозащитного сооружения, общая протяженность которого должна превысить 2,5 километра. Дамба призвана обезопасить от наводнений часть Казани, которая находится ниже уровня Волги.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первый этап строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Татарстане выделят более 333 млн рублей. Сам проект ГТС прошел экспертизу в апреле 2024 года.
Проект развития территории речного порта столицы Татарстана предполагает, что здесь появятся жилой комплекс «без машин», марина, детская парусная школа и 12-километровая набережная, объединенные концепцией «Казань — город на воде». Подробнее об этих планах можно узнать в материале «Татар-информа».
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