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На создание ГТС «Новая Портовая» в Казани направят 333 млн рублей
Первый этап строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани обойдется более чем в 333 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Провести работы планируют до 30 июня 2025 года. Согласно смете, подрядчику предстоит провести комплекс подготовительных работ, а также устройство подпорной стенки.
Средства на строительство выделят из бюджетов России и Татарстана. Заказчик — ГИСУ РТ.
Напомним, что в конце апреля проект строительства гидротехнического сооружения в Казани прошел экспертизу. Одобрены два этапа работ.
Протяженность ГТС составит 2,55 тысячи метров. Помимо самой конструкции, будут возведены берегоукрепительные сооружения.
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