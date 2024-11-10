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Экономика 10 ноября 2024 08:00

На создание ГТС «Новая Портовая» в Казани направят 333 млн рублей

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На создание ГТС «Новая Портовая» в Казани направят 333 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

Первый этап строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани обойдется более чем в 333 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Провести работы планируют до 30 июня 2025 года. Согласно смете, подрядчику предстоит провести комплекс подготовительных работ, а также устройство подпорной стенки.

Средства на строительство выделят из бюджетов России и Татарстана. Заказчик — ГИСУ РТ.

Напомним, что в конце апреля проект строительства гидротехнического сооружения в Казани прошел экспертизу. Одобрены два этапа работ.

Протяженность ГТС составит 2,55 тысячи метров. Помимо самой конструкции, будут возведены берегоукрепительные сооружения.

#Строительство
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