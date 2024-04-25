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Новости Татарстана и Казани
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В Казани разрешили строительство гидротехнического сооружения «Новая Портовая»
Проект гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани прошел экспертизу. Положительное заключение вынесено по двум этапам работ, следует из информации в Едином государственном реестре заключений.
В качестве застройщика на сайте указан исполком Казани.
Напомним, что в апреле проект ГТС был опубликован в Сборнике документов и правовых актов исполкома. Протяженность нового объекта составит 2,55 тысячи метров. Помимо самой конструкции, проектом запланировано строительство берегоукрепительных сооружений.
Проект развития территории Речного порта в Казани обсуждался еще в прошлом году. Тогда стало известно, что на этом участке появятся жилой комплекс «без машин», марина, детская парусная школа и 12-километровая набережная, объединенные концепцией «Казань – город на воде». Подробнее можно узнать в материале «Татар-информа».
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