Казань построит «новый город» на Волге: каким станет район речпорта после обновления

Старт проекту реновации района ул. Портовой дали в сентябре прошлого года

Фото: из презентации главного архитектора г. Казани

«Это всегда места повышенного интереса»

«Идея реновации речпорта принадлежит Раису Татарстана Рустаму Минниханову. В 2012-13 годах он дал поручение переосмыслить район улицы Портовой, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь и сделать полноценной частью города», – рассказала журналистам главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Старт проекту дали в сентябре прошлого года – с участием Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина состоялась торжественная церемония начала полномасштабного редевелопмента всей территории, получившей название «Новая Портовая».

Сейчас в акватории намывают дополнительные участки, а на берегу приступили к возведению жилого квартала – здесь уже идет строительство домов на уровне первых этажей.

В акватории намывают дополнительные участки, а на берегу приступили к возведению жилого квартала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во всем мире к портовым территориям особое отношение. Эти депрессивные территории пересматриваются, преобразовываются, благоустраиваются набережными. То есть это всегда места повышенного интереса для строителей, архитекторов и инвесторов», – заявила главный архитектор Казани.

Тухватуллина отметила, что несколько лет назад представили свою концепцию развития этой территории малазийцы, но она не прошла. Тогда предлагалось весь южный мыс отдать под офисы, однако это вызвало бы крупные пробки по утрам и вечерам, а в нерабочее время людей там почти не было бы.

Общая площадь территории составляет 287 гектаров Кадр из презентации главного архитектора г. Казани

Детская парусная школа, марина и 12-километровая набережная

Концепция «Новой Портовой» звучит как «Казань – город на воде». По задумке разработчиков, она откроет жителям столицы Татарстана и туристам свободный доступ к Волге.

Общая площадь территории составляет 287 гектаров. Примерно четверть планируется благоустроить и озеленить. Парки и скверы займут почти 30 гектаров. Появится 12-километровая набережная.

Вдоль берегов во внутренней акватории построят многочисленные марины для парковки яхт, катеров и лодок Видовой кадр из презентации главного архитектора г. Казани

Акцент планируется сделать на развитии общественного и частного водного транспорта. Вдоль берегов во внутренней акватории построят многочисленные марины для парковки яхт, катеров и лодок, а также детскую парусную школу.

Первая очередь домов будет введена уже в 2025 году

И все же проект в первую очередь предполагает жилую застройку. Планируется, что тут появятся 1,7 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Это будут дома преимущественно средней этажности в сочетании с высотными доминантами в ключевых градостроительных точках.

К 2031 году здесь появятся 20 домов в 10 — 12 этажей, а также 17 и 21-этажные высотки Видовой кадр из презентации главного архитектора г. Казани

Первым в жилом комплексе станет квартал «Яналиф». К 2031 году здесь появятся 20 домов в 10 — 12 этажей, а также 17 и 21-этажные высотки – те самые ключевые точки. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2025 году.

Будет и социальная инфраструктура – школы и детские сады. Их особенностью станет индивидуальный дизайн, не похожий на другие учебные и дошкольные учреждения. Всего будет построено 20 детских садов и четыре общеобразовательные школы.

«Хочется воспитывать в детях стремление к творчеству, а когда они живут среди одинаковых прямоугольников, то на подсознательном уровне воспринимают это как единственный вариант», – считает главный архитектор Казани.

Ильсияр Тухватуллина представила экспертам проект реновации территории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В районе можно будет передвигаться только пешком, на велосипеде и электробусе

Район будут пересекать несколько пешеходных бульваров, которые соединят старые жилые массивы у речпорта с площадью в центре нового ЖК и прогулочной волжской набережной. На первых этажах новостроек будут расположены магазинчики, гастробары, рестораны, арт-площадки, спортивные и детские учреждения.

Кроме того, в центральной части жилого комплекса появится культурный центр, который с высокой долей вероятности назовут именем Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Туристы смогут оставить автомобили на парковках, а по самой территории передвигаться пешком Видовой кадр из презентации главного архитектора г. Казани

По задумке архитекторов, в северной, южной и центральной частях будущего района расположатся парковочные места, где туристы смогут оставить автомобиль, а по самой территории передвигаться предполагается пешком или на велосипеде.

Также планируется запустить несколько электробусов с кольцевым маршрутом по территории.

Кольцевое движение станет возможным благодаря новому мосту, который объединит южный и северный мысы. Движение по нему будет разрешено только пешеходам, велосипедистам и электробусам.

В центре бухты предполагается создание общественно-делового, национально-культурного центра. В архитектуре планируется сохранить национальную идентичность Видовой кадр из презентации главного архитектора г. Казани

Финансовый центр с конгресс-холлом и элеватор как корпус вуза

В самом центре бухты предполагается создание общественно-делового, национально-культурного и финансового центра с обустроенной набережной у воды. Здесь появятся современные офисы, отель, торговые помещения. Здание центра станет архитектурной доминантой территории. Построят конгресс-холл мирового уровня, центр урбанистики, архитектуры и дизайна, общественно-торговый центр «Гастрорынок».

Предполагается, что возводиться будут ультрасовременные здания, однако планируется сохранить в элементах и национальную идентичность.

Архитекторы хотят дать вторую жизнь элеватору Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уделили внимание архитекторы и тем объектам, которые сейчас есть в речном порту. Например, хотят дать вторую жизнь элеватору. «Это очень вдохновляющий объект. Их не так много в мире, причем наш считается большим. Мы мечтаем, чтобы он был сохранен и там появилось какое-нибудь высшее учебное заведение мирового уровня», – заявила Ильсияр Тухватуллина.

В качестве примера она привела элеватор в ЮАР, внутри которого создали проходы, а сверху сделали надстройку и превратили хранилище в современную гостиницу. И таких примеров множество по всему миру.

В планах – сохранить часть погрузочных кранов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо элеватора, в планах сохранить часть погрузочных кранов, расположенных вдоль всего берега застраиваемой зоны.

Полностью обновить территорию речного порта планируется за 10 лет.