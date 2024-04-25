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Власти Казани опубликовали проект 2-го этапа ГТС «Новая Портовая»
Протяженность второго этапа гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани составит 3830 метров. Проект планировки территории опубликован в Сборнике документов и правовых актов исполкома.
В проект входит монтаж конструкций берегоукрепительных сооружений как на земле, так и на акватории при помощи плавательных средств. В рамках работ специалисты демонтируют стальной технологический трубопровод и пескопровод, 13 участков под ними будут частично или полностью изъяты. Общая площадь зоны планируемого строительства составляет 18,91 га.
Напомним, что в прошлый вторник проекты 1-го и 2-го этапов строительства ГТС в районе Речного порта прошли государственную экспертизу.
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