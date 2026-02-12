news_header_top
Экономика 12 февраля 2026 18:57

Беспилотные «КАМАЗы» за год совершили 5,4 тыс. рейсов по трассе М11

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Беспилотные грузовики Natcar, дочерней компании КАМАЗа, за прошлый, 2025 год выполнили 5,4 тыс. рейсов по трассе М11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Это более половины всех поездок, совершенных за три года испытаний высокоавтоматизированных тягачей на базе «КАМАЗа-5490». В общей сложности с момента запуска проекта в 2023 году беспилотные «КАМАЗы» выполнили свыше 9,3 тыс. рейсов, перевезя более 790 тыс. куб. метров грузов. Суммарный пробег этих машин превысил 6,5 млн километров.

Сейчас на маршруте работают 18 беспилотных «КАМАЗов». В основном они совершают поездки в интересах сегмента электронной коммерции, включая компании Wildberries и Russ.

В январе Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение проект федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Новелла должна вступить в силу 1 сентября следующего года, заменив нынешний экспериментальный правовой режим.

По мнению ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», принятие закона позволит вывести на обычные дороги беспилотники пятого уровня, работающие без водителя в кабине, уже в 2028 году. В Минтранса считают, что к 2030 году по российским дорогам будут ездить около 1,7 тыс. беспилотных машин, а к середине XXI века они могут составить до половины всего российского автомобильного транспорта.

Торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ» состоялось 14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

