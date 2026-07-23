Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа планируют использовать с 2028 года

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КАМАЗ планирует в 2028 году начать эксплуатацию полностью беспилотных грузовиков без водителей в кабине. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко.

«Работа идет, и мы движемся к тому моменту, когда сможем уверенно говорить о том, что машина отрабатывает весь маршрут, в 99,99% случаях, без необходимости вмешательства. Мы ставим себе целью в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине», – сказал он.

На текущем этапе беспилотный транспорт предполагает участие оператора-логиста, который дистанционно контролирует движение грузовика. При устойчивой связи специалист при необходимости может временно вмешаться в работу системы и удаленно управлять машиной с помощью видеокамер.

По словам Назаренко, такое вмешательство требуется лишь в отдельных сложных ситуациях, в частности при необходимости выезда из затора или объезда препятствия, с которым автономная система не способна корректно справиться.