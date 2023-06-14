Минниханов принял участие в открытии участка трассы М11 для беспилотных «КАМАЗов»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Проект «Беспилотные логистические коридоры» рассчитан на создание и вывод на рынок беспилотных грузовых автомобилей. Сегодня на 679-м километре дороги М11 «Нева» запустили беспилотные машины производства ПАО «КАМАЗ». Трм автомобиля с коммерческими грузами начали движение по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Машины на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения «КАМАЗ -54901» оснащены автоматизированной системой вождения. Водитель-испытатель находится внутри транспортного средства и осуществляет контроль при использовании автоматизированного режима управления. В свою очередь диспетчер находится вне транспортного средства — он осуществляет маршрутизацию и контроль за движением автомобиля.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме — 2023. В рамках ПМЭФ у делегации Татарстана запланирован ряд встреч и подписание соглашений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что отработка беспилотной транспортировки грузов организована по программе экспериментального правового режима. Пока что всем критериям соответствуют только беспилотники ПАО «КАМАЗ».