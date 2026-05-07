Беспилотные грузовики КАМАЗа перевезли 732 тыс. кубометров груза

Беспилотные грузовики КАМАЗа, участвующие в испытаниях на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД, перевезли около 732 тыс. кубометров груза. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

По словам Чемезова, за все время тестирования не было зафиксировано ни одной аварии или нарушения. Президент РФ отметил, что осведомлен о результатах испытаний.

Как следует из материалов к встрече, с 2023 года беспилотные грузовики КАМАЗа прошли по трассам М-11 и Центральной кольцевой автодороге около 6 млн километров.

Ранее сообщалось, что к 2035 году парк беспилотных грузовиков в России может вырасти до 57 тыс. единиц. По состоянию на начало 2026 года по российским трассам курсировали более 95 автономных грузовых автомобилей, суммарно преодолевших свыше 14,5 млн километров без аварий. Ожидается, что к 2035 году доля высокоавтоматизированного транспорта на рынке грузоперевозок достигнет 18,8%.