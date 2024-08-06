Появилось видео допроса пленного ВСУшника Иреком Магасумовым, вернувшимся на СВО

В одном из телеграм-каналов появилось видео допроса пленного ВСУ, который провел бывший Герой России из Татарстана Ирек Магасумов.

Во время допроса Магасумов расспрашивал пленного о задачах, которые перед ними ставило командование. На кадрах пленный говорил, что руководство сидит в пяти часах езды от передовой. Также пленный рассказал, что его заставили пойти на фронт.

«Много вас там мужского населения осталось?», – спросил подполковник у солдата. Тот ответил, что молодых парней уже не осталось и на передовую стали отправлять пожилых мужчин.

«Остались только дети “шишек”. Сыночки и их друзья», – говорит пленный. Своим соотечественник мужчина передал, что нужно заканчивать войну.

«Зачем это все? Зачем? Украинцы, нас уничтожают, нас почти уже нет, остались единицы», – сказал он.

«Всем украинцам пора сдаваться», – подвел итог Магасумов.

Подполковник Ирек Магасумов, уроженец Мамадыша был награжден звездой Героя в августе 2023 года – награду он принял лично из рук Президента России. Однако спустя несколько дней в Луганске была убита девушка – обвинения пали на подполковника.

В июне 2024 года военный суд Луганска вынес приговор – Магасумова приговорили к 11 годам колонии строгого режима и лишили звания Героя России. Вину военнослужащий так и не признал. Он сразу же, как появилась возможность, вернулся в свою войсковую часть и продолжил работу в зоне СВО.