Осужденный за убийство Ирек Магасумов вернулся на СВО

Как стало известно «Татар-информу», осужденный за убийство девушки бывший Герой России Ирек Магасумов вернулся в подразделение для участия в СВО.

По данным агентства, Магасумова вернули на передовую еще 19 июля.

Подполковник Ирек Магасумов получил звание Героя России в августе 2022 года. В июле 2022 года он участвовал в боях, когда замыкался «Лисичанский котел». Вскоре после того, как Магасумову вручили «Золотую звезду», в Луганске произошло убийство девушки, в котором обвинили именно его.

В июне 2024 года Военный суд Луганской Народной Республики вынес приговор Иреку Магасумову. Его признали виновным в убийстве 18-летней жительницы Луганска, которое произошло в августе 2023 года, а также в хулиганстве. Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили.

После оглашения приговора супруга Магасумова – Анна Магасумова сообщила, что «несмотря на ту несправедливость, которая произошла с ним, он снова встанет в ряды защитников Отечества».

«Он говорит, что как бы эта ситуация ни закончилась, он вернется на СВО, потому что там его ребята – они начинали вместе и вместе должны закончить», – рассказала она.