Появились подробности дела о массовом убийстве в казанской гимназии

Ильназ Галявиев, осужденный на пожизненное заключение за убийство девяти человек в гимназии Казани в мае 2021 года, рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство сможет полностью уничтожить здание школы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление суда.

Осужденный полагал, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет достаточно мощным для того, чтобы вызвать значительные разрушения стен, потолков и других конструктивных элементов гимназии, что может привести к полному обрушению здания, говорится в материалах суда.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. Преступник, проникнув в здание казанской гимназии №175, открыл там огонь.

Разбирательства по делу длились около полугода. За это время суд допросил сотни потерпевших – родителей погибших школьников и родных погибших учительниц. Кроме того, были допрошены те, кто едва не погиб во время нападения, а это порядка 32 человек. В апреле 2023 года Верховный суд РТ приговорил стрелявшего к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве девяти человек. Всего потерпевшими числятся более 600 человек.

В настоящее время он отбывает наказание в ИК №6, в народе – «Черный дельфин». Это самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России.

На днях стало известно, что против осужденного открыто 11 исполнительных производств. Общая сумма задолженности составляет 23 млн 171 тыс. 956 рублей, включая:

— более 20 млн 123 тыс. рублей в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб;

— 1 млн 638 тыс. рублей в виде исполнительских сборов;

— свыше 1 млн 409 тыс. рублей по другим видам имущественных взысканий.