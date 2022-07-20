Постпреды ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Постоянные представители стран — членов Европейского Союза утвердили новый, седьмой по счету пакет антироссийских санкций. В него включили запрет на импорт золота из России, заявил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в своем Twitter’е.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые [меры] экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал дипломат.

Ранее стало известно, что новый санкционный пакет будет включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги и аудит, но в нем не будет новых ограничений против энергетического сектора.

Кроме того, Евросоюз планировал разморозить часть ресурсов некоторых российских банков, чтобы облегчить транзакции в области глобальной торговли продовольствием и удобрениями.

Масштабные санкции против России страны Запада начали вводить после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.