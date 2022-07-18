Против России вводят седьмой пакет санкций – он включает запрет на торговлю золотом

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, новых ограничений против энергетического сектора и Газпромбанка они не предусматривают.

Рестрикции будут включать в себя запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, передает ТАСС. Помимо этого, по словам главы венгерского МИДа, в санкции включен пункт, позволяющий Сбербанку выполнить обязательства перед бывшими клиентами из Венгрии.

Кроме того, в черный список включили еще 48 физических лиц — одного из вице-премьеров, региональных политиков, а также девять организаций, сообщил Петер Сийярто.

Антироссийские санкции западные страны стали ужесточать после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.

