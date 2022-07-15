Еврокомиссия намерена исключить сельхозпродукцию из санкций против России

Еврокомиссия выступила с предложениями по новому пакету антироссийских санкций. Несмотря на ужесточение некоторых мер, ограничения планируют перестроить так, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию». Об этом со ссылкой на заявление ЕК сообщает РБК.

Так, к примеру, новые санкции могут коснуться российского золота, а точнее запретить его импорт. Кроме того, в Еврокомиссии полагают, что уже введенные рестрикции стоит продлить до января 2023 года.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель добавил, что в новом пакете планируется расширить список физических и юридических лиц, на которых будут наложены санкции. Это в том числе заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Напомним, что очередной пакет санкций вводится в связи с проведением специальной военной операции на Украине, инициированной в феврале Президентом России Владимиром Путиным.